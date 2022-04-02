Рашистские твари уничтожают все, что попадается на их пути.

Защитник Кривбасса Андрей Мостовой поделился кадрами уничтоженного оккупантами дома. Ужасающие кадры варварства рашистской биомассы игрок опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, подписав фото ироническим "Наш дом асвабадили".

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Напомним, Мостовой перешел в Кривбасс в июле 2021 года и успел сыграть за криворожцев в 12 матчах (результативными действиями не отмечался). До этого он 5 лет защищал цвета черниговской Десны.

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