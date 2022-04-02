"Ни на миг у меня нет сомнений, что мы победим. Наша страна, люди, вооруженные силы Украины, у меня просто нет слов, каждый день склоняю голову перед ними и помогаю чем могу.

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Очень надеюсь, что каждая жизнь, которую положила наша страна, все погибшие – это не напрасно. Мы восстановим нашу целостность и независимость от наших "друзей", которые пошли на нас войной. Огромная гордость и уважение каждому украинцу, сейчас помогающему в войне против фашистов, будем называть вещи своими именами.

Люди из страны, которая сейчас воюет и уничтожает наши города, сидят дома и просто молчат, где бы они ни находились. Таким действиям не может быть никакого оправдания. Для меня этих людей больше не существует", – сказал Кравец в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 37-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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