Накануне Болотников сообщил, что Динамо решило вопрос об отъезде за пределы Украины. При этом он не исключил, что это может быть сделано для переходов футболистов в другие клубы, ведь до закрытия специального окна (7 апреля) осталось не так много времени.

Сегодня Динамо официально уведомило о получении разрешения от компетентных государственных органов на выезд за границу.

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"Ну что, я всех поздравляю. Динамо и Минспорта все-таки это сделали, крышка ящика Пандоры полетела, как башня российского танка после встречи со Стугной. Отныне мы знаем – футболисты у нас особые граждане, которым позволено гораздо больше, чем всем остальным. А футболисты Динамо – вообще особее особенных.

Противно, что эти люди еще и используют ВСУ для своего побега. По такой логике, каждый может откупиться штукой евро для ВСУ и покинуть страну. Хорошо, что Суркис хотя бы опроверг намерения распродажи, но я бы не спешил делать выводы, всегда можно найти варианты…

Хотя, не Динамо единым. Прислали мне такое видео, снятое 31 марта в Вене – Палкин и Срна попивают кофе в мирной Европе. Другие мои источники подтвердили, что Палкин уехал. Говорят, уехал по делам, продает легионеров, через неделю должен вернуться. Но этого никто, конечно, не может гарантировать.

Чуваки, лучше вы там оставайтесь. Потому что я сомневаюсь, что герои, которые одержат для вас победу, захотят жить в одной стране с "особенными" людьми", – написал Болотников в Facebook, прикрепив видео, на котором Дарио Срна и Сергей Палкин находятся в Вене.

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