"Были затруднения, но на тот момент были и другие проблемы – Фонсека не видел его в команде. К тому же Зенит – серьезный клуб, играющий в ЛЧ. Но когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. К тому же, очень серьезный контракт, я знаю. Он разорвал его и уехал. Сейчас он учит молодежь и находится в отличной форме.

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Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную. Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит", – поделился Красников в интервью Цыганык Live.

Напомним, Ярослав выступал в России с января 2019 года. Недавно Ракицкий расторг контракт с Зенитом, но его семья продолжает проживать в Санкт-Петербурге. В 2019 году защитник объявил о завершении выступлений за сборную Украины.

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