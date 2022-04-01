Руководящий орган мирового футбола не принял во внимание просьбу украинской стороны, даже не включив вопрос об исключении РФС в повестку дня на заседании Конгресса ФИФА.

Андрей Кузьменко – посол Украины в Катаре – был наблюдателем на заседании Конгресса ФИФА, состоявшемся в Дохе 31 марта. Представитель Украины заявил, что россиян нужно исключить из ФИФА из-за преступных действий, которые агрессоры совершают на нашей земле.

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"Россияне совершили преступления. Это настоящий террор, они нарушили все международные цивилизованные нормы. На мой взгляд, их нужно исключить из организации", – цитирует Кузьменко ABC со ссылкой на Al Jazeera.

К сожалению, ФИФА не приняла во внимание заявление посла. Вопрос об исключении РФС даже не рассматривался, хотя членство сразу трех стран было приостановлено.

Украина еще сохраняет шансы выйти на чемпионат мира, ведь матч плей-офф против Шотландии перенесли на июнь, а победитель сыграет с Уэльсом. А вот жеребьевка финальной стадии ЧМ-2022 состоится уже сегодня, 1 апреля. Начало церемонии – в 19:00 по Киеву.

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