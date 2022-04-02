"Видел пару мультиков, там где "дядя Вова – молодец". Понятно, что пропаганда очень мощно работает.

Степаненко: Два раза тебя выгоняют из дома, а ты ничего не можешь с этим поделать

Некоторые новости я видел, слышал. Самый яркий пример: говорят про Харьков, который разбомбили, уничтожили. А показывают Запорожье, мой родной город. С веб-камеры показывают что в Харькове все спокойно.

Может у них сейчас какие-то проблемы с образованием, нравственными ценностями. Но когда ты слышишь что людей убивают за деньги, говорят привезти какую-то технику... Это общество не достойно звания "человека". Если бы, не дай Бог, кто-то из моих родственником пошел на войну, я бы молился чтобы он вернулся целым, здоровым", – сказал Степаненко в программе "Денисов Time".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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