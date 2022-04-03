"В Шахтере мне подтвердили, что клуб подал аналогичное заявление. Этот вопрос решает Минспорта и Вадим Гутцайт. УАФ здесь ни при чем.

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Шахтер рассчитывает получить идентичное специальное разрешение для своих игроков. После Динамо спорить с этим невозможно. В Шахтере мне также сказали, что есть предварительная договоренность с некоторыми европейскими клубами и клубами из США и Канады", – сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее Динамо получило разрешение на выезд за границу – киевляне планируют провести несколько спаррингов с именитыми европейскими клубами, а заработанные средства отправить на нужды Украины.

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