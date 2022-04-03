"Как сильно нужно ненавидеть собственный народ?": Левченко удивлен окопам россиян вблизи Чернобыля
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался по поводу странного поступка российских захватчиков, додумавшихся копать окопы возле Чернобыля.
"Чернобыль. 2021 год. Очень впечатляюще. За мной "Оранжевый лес", где радиация очень высокая. Очевидно, опасность для вашей жизни.
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Российским солдатам командиры приказали рыть там окопы, что приводило к ужасающим последствиям. Как сильно нужно ненавидеть собственный народ?", – удивляется Левченко в своем твиттере.
Заметим, что этот "гениальный" замысел уже серьезно ударил по русским войскам. Сообщалось, что уже есть один умерший от лучевой болезни, а еще около сотни были госпитализированы с признаками болезни, которую повлекла за собой радиация.
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