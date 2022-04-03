"Чернобыль. 2021 год. Очень впечатляюще. За мной "Оранжевый лес", где радиация очень высокая. Очевидно, опасность для вашей жизни.

"В этой войне нет правил": Левченко в очередной раз пытается обратить внимание мира на катастрофу Мариуполя

Российским солдатам командиры приказали рыть там окопы, что приводило к ужасающим последствиям. Как сильно нужно ненавидеть собственный народ?", – удивляется Левченко в своем твиттере.

Заметим, что этот "гениальный" замысел уже серьезно ударил по русским войскам. Сообщалось, что уже есть один умерший от лучевой болезни, а еще около сотни были госпитализированы с признаками болезни, которую повлекла за собой радиация.

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