Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил символическую награду от своего клуба.

"Молотки" определили автора лучшего гола команды в марте. Им стал 32-летний украинец с шедевром в ворота Астон Виллы.

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Андрей в матче 29-го тура АПЛ вышел на замену на 52-й минуте, а уже через несколько мгновений красиво расписался в воротах визави, начав отсчет голов во встрече.

В этом сезоне Ярмоленко провел 25 неполных матчей во всех турнирах. В них он отличился тремя голами и столькими ж результативными передачами. Сейчас его Вест Хэм идет 8 в турнирной таблице АПЛ.