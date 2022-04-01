Шахтер заверил, что пребывание генерального директора Сергея Палкина в Австрии во время военного положения вполне законно.

"Выезд генерального директора Шахтера согласован с Министерством молодежи и спорта Украины и Государственной пограничной службой Украины.

"Ни один украинец не будет продан": Суркис – о выезде Динамо за границу, спаррингах и объединении с Шахтером

Цель визита Палкина С. А. – посещение Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских клубов в Вене 28-29 марта и обсуждение вопроса оказания помощи Украине. Кроме того, обсуждались вопросы проведения благотворительных матчей с участием первой команды.

На сегодняшний день результат – это выделение Ассоциацией европейских клубов помощи Украине в размере 1 млн евро. Также достигнута договоренность с рядом европейских клубов о проведении в апреле-мае благотворительных товарищеских матчей. Переговоры с клубами продолжаются. Разрешение на выезд временное – до 9 апреля 2022 года. Палкин С. А. планирует вернуться в Украину до 7 апреля 2022 года", – Tribuna цитирует ответ Шахтера.

Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)