В трудное для Украины время на помощь украинскому судейскому цеху придут соотечественники Лучано Лучи.

Накануне в Мукачево состоялась встреча главы Комитета арбитров Лучано Лучи с судьями и наблюдателями чемпионата Украины, которые находятся в Закарпатье, сообщает официальный сайт УАФ.

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В совещании приняли участие арбитр ФИФА Николай Балакин, арбитр УПЛ Ярослав Козык, ассистенты арбитра УПЛ Евгений Петраков и Дмитрий Оганесян, наблюдатель УПЛ Константин Труханов и ассистент арбитра Первой лиги Сергей Наскалов. Среди прочего особое внимание было уделено украинским судьям. Лучи уточнял местонахождение и условия, в которых они находятся в условиях войны (это касается проживающих в Херсоне, Чернигове и Харькове). Был составлен список из 45 арбитров, наиболее нуждающихся в помощи.

Глава Комитета сообщил, что итальянские судьи собрали солидную сумму для помощи своим украинским коллегам. В ближайшее время деньги передадут в Украину.

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