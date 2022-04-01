"Еще в 20-х числах марта я рассказывал, что Шахтер выполняет контрактные обязательства, но сегодня эта информация уже устарела.

Шахтер определился с трансферной политикой на время полномасштабной войны с Россией

Пришла соответствующая бумага о прекращении контракта в связи с агрессией РФ и тем, что сегодня невозможно осуществлять профессиональную деятельность. Это касается как легионеров, так и украинцев. Сегодня мы живем за свой счет.

Ищу ли другой клуб для трудоустройства за границей? У меня есть предложения, но нет возможности уехать за границу. Хотя есть интерес, официальные бумаги. Но пока это просто невозможно", – рассказал Конопля в комментарии Tribuna.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Шахтер отпустил в другие клубы ряд игроков – Тете, Майкона и Мораеса. До седьмого апреля (дедлайн, установленный ФИФА), "горняков" могут покинуть еще несколько исполнителей.

Россия напала на Украину: Динамо уезжает за границу, трансферные планы Шахтера (LIVE)