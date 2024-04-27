Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о подготовительном матче Реала перед выездом в Мюнхен. Уже 30 мая мадридцы встретятся с Баварией в рамках полуфинала Лиги чемпионов, поэтому в поединке с Сосьедадом пресса ожидала ротацию. Особое внимание уделили вратарской позиции – Кепу обещали отблагодарить за надлежащий труд в резерве, поставив в старт.

Так оно и произошло. Лунин впервые за 16 матчей остался в запасе. Там же оказались Кроос, Винисиус, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Рюдигер и Васкес. Тем не менее, резерв Реала выглядел достаточно грозно, чтобы прибить Сосьедад на его поле.

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И даже в таком составе мадридцы не стали напрягаться. До перерыва подопечные Карло Анчелотти нанесли всего два удара по воротам, однако первый из них завершился голом! Его провел Гюлер, который на 29-й минуте замкнул прострел Карвахаля. 0:1!

Таким образом, Арда отличился в своем дебютном матче в основе Реала. Он сделал это в возрасте 19 лет и 61 дня – только Родриго Гоэс оформил такое достижение в более молодом возрасте. Зато турок превзошел Беллингема.

Второй удар мадридцев тоже мог стать результативным. Его метров с 30-ти нанес Чуамени, который целился в левый нижний, однако Ремиро парировал. Это был последний момент "сливочных" в основное время – после перерыва гости имели только два заблокированных выстрела. Выход Винисиуса, Вальверде и Камавинги игру не оживил.

Реал Сосьедад был значительно активнее. Подопечные Иманола Альгуасила даже забили два гола! Первый случился на 32-й минуте вследствие обрезки Чуамени после стыка с Барренечеа – баски подхватили мяч и разогнали контратаку, в завершении которой Кубо прошил Кепу с линии штрафной. Впрочем, взятие ворот не засчитали из-за фола против Чуамени.

Второй гол случился на 73-й минут после дальнего удара Мерино. Мяч рикошетом от защитников прилетел к ногам Оярсабаля, которому осталось переиграть Кепу с близкого расстояния. Счастью "Аноэты" помешал офсайд у Микеля. Счет не изменился.

Сосьедад мог забивать и с игры. В частности, на 15-й минуте Кубо принял проникающий пас и стрелял с правого края штрафной (Кепа парировал). На 28-й с дистанции стрелял Турриентес (над девяткой), а лонгшот Оярсабаля на 31-й летел в правый нижний – Кепа достал.

После перерыва классную возможность упустил все тот же Турриентес, который подхватил отскок от Милитао и бахнул "шведой" с линии штрафной площадки. Сфера летела под правую стойку, однако Кепа снова спас Мадрид. На 80-й же Оярсабаль мог перебрасывать Кепу, но не получилось – мяч задел Рюдигера.

Реал мог наказать на последних секундах врыванием Камавинги в штрафную. От второго гола басков спас Ремиро, но от поражения он не спас. Подопечные Карло Анчелотти празднуют минимальную победу и доводят отрыв от Барселоны до 14 очков. До конца чемпионата остались пять туров.

Лучше любого гола: идеальный трипл Облака и драма ценой в мечту