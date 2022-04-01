"Они звонят мне и просят беречь себя, говорят, что не выдержат, если меня убьют.

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Говорят о том, что я остаюсь в опасной зоне. Но здесь легче. Мне было бы сложнее там, где они. У большинства игроков родители остались в Украине. Они переживают", – сказал Петраков в интервью The Guardian.

Напомним, подопечные Петракова в июне должны сыграть матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. Игра должна была состояться 24 марта, но из-за военных действий встречу перенесли.

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