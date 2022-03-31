"В Мариуполе люди умирают от жажды и холода – это геноцид. Самое ужасное, что мы не можем доставить туда нашу помощь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши гуманитарные колонны.

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Группа СКМ обязательно предъявит иск к Российской Федерации с требованием возместить все убытки, причиненные военной агрессией. Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме. Пока все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить, облегчить их боль и страдания.

Зеленский демонстрирует настоящую страсть и профессионализм в исполнении своей конституционной обязанности защищать Украину, ее суверенитет и восстанавливать территориальную целостность. Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина", – заявил Ахметов в комментарии Bloomberg.

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