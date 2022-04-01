Главный тренер сборной Украины еще раз подчеркнул свою ненависть к агрессорам и выразил надежду, что наши страны никогда не будут иметь ничего общего.

"Семья сказала мне ехать на запад Украины, но я отказался. Сказал: "Я из Киева, не могу уехать". Не думал, что это будет правильно, поскольку люди должны защищаться, а я не могу убегать. Я считал, если они придут в Киев, я возьму оружие и буду защищать свой город… Мне 64 года, но ничего, нормально… Думаю, что я мог бы уничтожить двух-трех врагов.

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Это ненависть, а не обычная злоба. Люди ненавидят тех, кто врывается на их землю. Надо успокоиться, но сейчас есть только ненависть. Они разделили наши страны на годы. Россияне нам не братья, это орда.

Хотел пойти в терроборону. Мне сказали: "Вам нужно подписать контракт и кто-то возьмет командование над вами". Затем добавили: "Я вас знаю, это будет очень сложно. Вам это не нужно, вы не такой человек". Мне еще 64 года, понимаете?

Матч между Украиной и Россией? Я бы не хотел, чтобы это произошло, пока я жив. Не хочу пожимать руку этим ребятам… Мы должны построить большую стену и сделать все, что можно сделать, чтобы от них отделиться.

Моя жена не может выдержать обстрелы и взрывы, поэтому в 8 вечера идет в укрытие с собакой. Я остаюсь в квартире. Было бы лучше воевать с кем-нибудь, если бы я мог", – рассказал Александр Васильевич в интервью The Guardian.

Напомним, подопечные Петракова в июне должны сыграть матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. Игра должна была состояться 24 марта, но из-за военных действий встречу перенесли.

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