Журналист Игорь Цыганык разочарован поведением Сергея Рафаилова, не скрывающего пророссийской позиции в войне с Украиной.

"Пресс-атташе Зари покинул клуб? Павлу Козыреву большой привет. Я его очень хорошо знаю, у него всегда была абсолютно проукраинская позиция.

"Деньги до команды не дошли, а квартиры на россии у этого х*йла появились": Худжамов высмеял очередной бред Рафаилова

В отличие от бывшего генерального директора Зари, оказавшегося абсолютным маразматиком и придурком. Имею в виду Сергея Васильевича Рафаилова. Он – полный придурок. По-другому просто сказать не могу", – эмоционально заявил Цыганык в эфире авторской программы Цыганык Live.

Напомним, экс-руководитель луганского клуба сейчас живет в стране-агрессоре. После российского вторжения в Украину Рафаилов в лучших традициях тамошней пропаганды заявил, что нашу территорию "освобождают от укронацистов". Также он утверждал, что Украина уже 8 лет обстреливает Донбасс.

Россия напала на Украину: Динамо готовит выезд всей команды, трансферные планы Шахтера (LIVE)