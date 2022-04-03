"Получал ли какую-либо поддержку от коллег из России? Нет. И в этом я не вижу ничего удивительного. Ведь ни для кого не секрет, что российская пропаганда за многие годы настолько затмила людям сознание, что они от нее просто обалдели. Тема Украины стала на федеральных каналах едва ли не самой главной, направленной на промывание мозгов.

Михайличенко: Животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами

А когда тебе изо дня в день, да еще с утра до ночи рассказывают невероятные по своему примитивизму и абсурдности выдумки, то рано или поздно в них начинаешь верить. Это что-то вроде известной пословицы "Вода камень точит". Особый цинизм в пропаганде наблюдается за последние восемь лет – он и зомбировал почти все население России.

Именно поэтому никто из бывших соперников из этой страны мне не звонил по телефону и не слал смс-сообщений. К тому же, существующий режим на России сейчас таков, что все запуганы. О чем можно говорить, когда за употребление слова "война" человеку светит до пятнадцати лет тюрьмы. А о митингах я вообще молчу: стоит только кому-то просто выйти на площадь – и можно сразу же попасть в автозак", – поделился Ковалец в интервью UA-Футбол.

Росія напала на Україну: жорстокі вбивства футболіста і тренера, перший суперник Динамо (LIVE)