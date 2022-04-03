"То, что началось 24 февраля, очень тяжело переживать. Особенно тяжело было в первые дни. Практически невозможно было переключиться на работу – голова повернута в другую сторону, в сторону от футбола.

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Мы были на сборах. И тут мне позвонила по телефону жена и рассказала, что россияне бомбят Киев. Жена вместе с ребенком проживала в Чернигове – по сути, это родной для меня город. На мои вопросы по телефону как дела, сын отвечал: "Идут бои. Ходили в бомбоубежище". Это было ужасно слышать от пятилетнего сына. Семья была в городе примерно 10 дней от начала вторжения, сначала некуда было уезжать, потом боялись самой дороги, говорили, что она заминирована.

Последней каплей стал взрыв в соседнем доме после того, как скинули ракету с самолета. Они очень испугались, особенно ребенок, ему до сих пор снится сон, как ракета падает на город. В тот же день мне позвонил Денис Безбородько, он знал, что моя семья еще в Чернигове, и предложил помощь с выездом, за что я ему очень благодарен. Ведь пока мои были в этой опасной зоне, я очень переживал. Потом еще много других людей помогали добраться жене с сыном в Латвию. И Максим Имереков принял в Виннице, а наши друзья из Бельгии помогали доехать от границы до аэропорта Варшавы", – сказал Филиппов в комментарии FanDay.

Напомним, Чернигов подвергается бомбардировкам с первого дня войны. Взять его российским террористам до сих пор не удалось, их планы тотально проваливаются.

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