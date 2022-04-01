Хавбек Андрей Кравчук получил разрешение тренироваться с командой "горожан" U-23 до конца сезона, сообщает Mirror.

Зинченко стал трансферной целью Вест Хэма – Манчестер Сити уже повесил на украинца огромный ценник

Украинец разорвал контракт с московским Торпедо сразу после военного вторжения России на наши территории. Кравчук вышел на Зинченко, которого знал с детских занятий в академии Шахтера. Игрок Манчестер Сити сразу поддержал земляка и договорился с клубом о временном убежище.

Напомним, АПЛ запретила подписывать "футболистов-беженцев" посреди сезона, однако тренироваться и участвовать в товарищеских матчах им можно.

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