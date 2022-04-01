"В России мне было очень некомфортно. Я играл в стране, которая ворвалась на мою родину. Единственным возможным решением было покинуть московское Торпедо . Люди в Украине не поняли бы меня, если бы я продолжил играть", – цитирует Кравчука BBC .

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Семья Андрея осталась в Киеве, его брат Александр обороняет столицу в составе украинской армии. Об этом рассказывает сам украинец: "Каждый день говорю ему, что горжусь тем, что он защищает не только нашу семью, но всю страну и наш народ. Он остается и борется.

Я очень переживаю. Общаюсь по телефону и всегда получаю уведомления с предупреждениями о тревоге, взрывах. Ты думаешь только о том, что твоя семья может погибнуть. Последний месяц был для меня тяжелым, но возвращение на поле очень много значит для меня".

Заметим, что Кравчук вместе с Александром Зинченко выступал за молодежку Шахтера. В прошлом году он перебрался в Торпедо, но после начала полномасштабной войны принял решение расторгнуть контракт. Также Андрей играл за сборные Украины разных возрастов.

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