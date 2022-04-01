Защитник "горняков" Винисиус Тобиас попробует свои силы в Испании. Талант будет одевать футболку мадридского Реала.

18-летний бразилец перебрался в столицу Испании, сообщает пресс-служба Шахтера. Он будет выступать за мадридский клуб до конца сезона 2022/23 на правах аренды.

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Согласно условиям контракта, у Реала также есть опция полноценного выкупа футболиста, что, по неофициальным данным, обойдется "бланкос" в 18 миллионов евро. Ожидается, что Винисиус сначала будет играть под руководством легендарного Рауля в Кастилье, а в случае прогресса присоединится к первой команде.

Среди претендентов на таланта называли Атлетико, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, но именно вариант с Реалом больше всего понравился бразильцу.

Тобиас стал игроком "горняков" только зимой, Интернасьонал получил за него 6 млн евро. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но из-за начала войны в Украине успел сыграть лишь шесть товарищеских матчей.