"Не надо оставлять свою страну в беде": Цыганык считает, что футболисты не должны покидать Украину во время войны
Журналист Игорь Цыганык проанализировал шансы на доигрывание чемпионата Украины по спортивному принципу.
"Будет ли возобновление чемпионата Украины? Сейчас нет смысла об этом говорить. Где играть, как играть? Доигрывать чемпионат заграницей? Это нереально, потому что военное время. Люди не должны покидать свою страну в беде, в такой ситуации. Мы должны быть здесь, для возможности в любой момент быть мобилизованными на фронт.
Кабинетное чемпионство Шахтера и риск исчезновения клубов – директор УПЛ ответил на слухи вокруг возобновления сезона
Это раз. Второе – согласно регламенту, если происходит форс-мажор (а мы все понимаем, что это как раз он и есть, потому что идет война), тогда, насколько я понимаю, там предусмотрено, что можно зафиксировать результаты по текущей турнирной таблице. При условии, что сыграно больше половины матчей чемпионата. Они сыграны.
Думаю, там обсуждались разные варианты – после первого круга или по текущей ситуации. Я за то, чтобы завершить по текущей ситуации (после 18-ти туров – прим.). Команды сыграли матчи, зафиксировали эту таблицу, и, если, дай бог, будет военная победа до лета, то уверен, что по этой таблице можно определять представительство Украины в еврокубках. Если для этого будет возможность", – заявил журналист в эфире Цыганык Live.
Напомним, после 18-ти сыгранных туров УПЛ лидирует Шахтер. Команда Роберто Де Дзерби опережает Динамо на 2 очка. Далее следуют СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги рассматривают два варианта завершения чемпионата – после первого круга или 18-ти туров.
Россия напала на Украину: Динамо уезжает за границу, трансферные планы Шахтера (LIVE)