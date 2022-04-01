"Будет ли возобновление чемпионата Украины? Сейчас нет смысла об этом говорить. Где играть, как играть? Доигрывать чемпионат заграницей? Это нереально, потому что военное время. Люди не должны покидать свою страну в беде, в такой ситуации. Мы должны быть здесь, для возможности в любой момент быть мобилизованными на фронт.

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Это раз. Второе – согласно регламенту, если происходит форс-мажор (а мы все понимаем, что это как раз он и есть, потому что идет война), тогда, насколько я понимаю, там предусмотрено, что можно зафиксировать результаты по текущей турнирной таблице. При условии, что сыграно больше половины матчей чемпионата. Они сыграны.

Думаю, там обсуждались разные варианты – после первого круга или по текущей ситуации. Я за то, чтобы завершить по текущей ситуации (после 18-ти туров – прим.). Команды сыграли матчи, зафиксировали эту таблицу, и, если, дай бог, будет военная победа до лета, то уверен, что по этой таблице можно определять представительство Украины в еврокубках. Если для этого будет возможность", – заявил журналист в эфире Цыганык Live.

Напомним, после 18-ти сыгранных туров УПЛ лидирует Шахтер. Команда Роберто Де Дзерби опережает Динамо на 2 очка. Далее следуют СК Днепр-1, Заря и Ворскла. Ранее сообщалось, что клубы Премьер-лиги рассматривают два варианта завершения чемпионата – после первого круга или 18-ти туров.

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