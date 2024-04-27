Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заверил, что его команда будет бороться до конца за титул чемпиона Англии.

"Я бы не стал оценивать наш сезон сейчас. Я не в том настроении, чтобы сдаваться и выбрасывать белый флаг. Нам просто нужно позаботиться о себе и убедиться, что мы играем лучше.

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Я уверен, что Арсенал и Сити рассматривают это как гонку двух лошадей, даже если публично говорят о другом. Не думаю, что это произойдет (соперники потеряют очки), но если так случится, мы должны этим воспользоваться, должны выигрывать наши матчи.

В команде никто не сдался, нам просто нужно быть реалистами", – цитирует Клоппа ESPN.

Напомним, у Ливерпуля 74 балла, Арсенал имеет – 77, а Манчестер Сити – 76. У команды Гвардиолы есть игра в запасе.

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