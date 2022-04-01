"Определенный период времени это был бизнес-проект. Пока-что зарабатывать деньги будет очень сложно. Тратить свои средства...

"Рафаилов оказался абсолютным маразматиком и придурком": Цыганык разнес экс-руководителя Зари за антиукраинские взгляды

Я не уверен, что руководство Зари захочет инвестировать свои деньги. Огромные деньги для того, чтобы поднимать этот футбол.

Поэтому я не исключаю, что Заря может прекратить свое существование. Я думаю, что многие клубы могут исчезнуть. Но ничего, появятся новые. А те люди, которые сохранили любовь к футболу, никуда не уйдут. И это будет главная победа", – заявил Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее с футбольной карты Украины исчез легендарный крымский клуб Таврия-Симферополь.

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