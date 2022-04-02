Нападающий Фуэнлабрады Роман Зозуля отчитался о закупке очередной гуманитарной помощи и снова подчеркнул разницу между украинцами и россиянами.

"На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших героев. Кажется, украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все необходимое в любом уголке планеты.

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Сплоченность украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений", – написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Напомним, наши воины достойно обороняют страну с 24 февраля, когда Россия начала подлое наступление на территории Украины. Роман активно закупает гуманитарную помощь для народа Украины.

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