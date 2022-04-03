Украинский гранд в скором времени начнет европейское турне, целью которого является сбор средств на нужды ВСУ, продолжающих уничтожать российского оккупанта.

Недавно бело-синие получили специальное разрешение на выезд за пределы Украины полным составом и пообещали проводить благотворительные матчи. Серия этих поединков начнется в Варшаве, сообщает пресс-служба клуба.

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Во вторник, 12 апреля, на стадионе Войска Польского Динамо проведет свой первый спарринг, соперником будет местная Легия, являющаяся многократным чемпионом Польши. Время начала встречи пока неизвестно.

Следует заметить, что ранее главный тренер Стяуа сообщал о договоренности провести 6 апреля матч с Динамо в рамках акции "Вместе за Украину". Киевляне об этом спарринге пока молчат.

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