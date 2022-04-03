"ФК Динамо Киев, Игорь и Григорий Суркисы присоединились к волонтерской инициативе тылового гуманитарного штаба, организованной народным депутатом Михаилом Радуцким, бизнесменом и основателем City Beach Club Максимом Радуцким, Союзом украинцев в Великобритании, генеральным продюсером "Люкс ФМ" Евгений Александром Шевченко.

Динамо утвердило первый благотворительный матч во время войны – в соперниках многократный чемпион Польши

С первых дней полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, волонтеры наладили работу распределительного центра, обеспечивающего продуктами питания, водой, медицинскими препаратами и вещами первой необходимости регионы Украины, наиболее пострадавшие от российского нашествия и существующие на грани гуманитарной катастрофы. Финансирование непрерывной логистики и доставки гуманитарных грузов из стран Европы, в частности, Великобритании и Италии, обеспечивается благодаря содействию ФК Динамо Киев и Игоря и Григория Суркисов.

Так, совместными усилиями тылового штаба было доставлено уже более 200 тонн гуманитарных грузов в ряд населенных пунктов Киевской, Черниговской, Харьковской областей, где существует критическая необходимость в продуктах питания и средствах гигиены, а также территориальных общин, которые стали пунктами приема временно перемещенных украинцев.

Гуманитарную помощь и долгосрочный запас продуктов питания получили десятки тысяч человек в зоне активных боевых действий и пунктах размещения эвакуированных лиц. Кроме того, волонтерам удалось доставить топливо и корм для животных в зоопарк "XII месяцев" в Демидове Киевской области, который оказались в условиях гуманитарной катастрофы из-за длительной оккупации.

Киевское Динамо продолжает помогать нашей стране на всех фронтах двигаться к победе и миру на украинской земле. С начала войны клуб финансово поддерживает больницы и детские дома, оказывает помощь Вооруженным Силам Украины, поддерживает спортсменов-паралимпийцев и помогает в эвакуации украинцев из охваченных войной регионов", – говорится в заявлении "Динамо на официальном сайте.

Россия напала на Украину: жестокие убийства футболиста и тренера, первый соперник Динамо (LIVE)