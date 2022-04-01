"Исключение России из ФИФА будет означать, что футбол в стране фактически закончится. Конечно, они могут организовать какие-то внутренние самопровозглашенные чемпионаты, соревнования, но это будет совсем не то. Никто не запретит им пинать мяч. Но такой мотивации, как игра в еврокубках , чемпионатах мира и Европы это не заменит.

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К сожалению, не было голосования касательно исключения России из ФИФА. Зато исключили, например, Пакистан, Зимбабве и Кению, хотя эти страны вместе взятые не нанесли такого вреда, который наносит сегодня Россия против Украины. Для меня это странное решение. Мы продолжим давление на ФИФА, чтобы довести дело до конца.

Если Россию не исключают из этой организации, когда весь мир уже против нее – это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, вероятно, они видят какие-то другие реалии. Возможно, им было бы легче послать своих людей в Мариуполь, Харьков, или другие города, чтобы серьезнее к этому отнестись и увидеть, какой ущерб наносит Россия нашей стране", – рассказал Палкин в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, на заседании Конгресса ФИФА 31 марта вопрос об исключении России даже не рассматривался, несмотря на просьбы украинской стороны. Более того, русскому языку предоставили статус официального в ФИФА.

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