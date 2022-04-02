Полузащитник днепрян Билл, выступающий на правах аренды за Спорт Ресифи, эмоционально прокомментировал свой первый гол за новую команду.

"Я много раз в молитвах просил этот гол у Бога... Я не хочу плакать... Я уехал из-за войны.

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Это очень тяжело, ведь мы оставили наш дом ради мечты, а теперь должны были покинуть это. Это так печально.

Я просил у Бога этот гол, потому что хотел посвятить его моим одноклубникам и всем украинцам, живущим в этой тяжелой ситуации. Спасибо Богу, что дал мне гол в этот момент", – сказал Билл в послематчевом комментарии.

Напомним, в первом матче финала Кубка Северного Востока между Спорт Ресифи и Форталезой хозяева пропустили на 85-й минуте, однако благодаря голу Билла в добавленное время спасли ничью (1:1) и шансы на общий успех. Ответный матч состоится 4 апреля.

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