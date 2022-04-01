Динамо официально вернуло Витиньо в предыдущий клуб – вингер будет играть вместе с Марлосом
18:15 - Читати українською
Атакующий полузащитник Динамо Витиньо вернулся в родной клуб.
Атлетико Паранаэнсе на своем официальном сайте объявил об аренде бразильца до 30 июня 2022 года.
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Именно из этого клуба 23-летний Витиньо и переходил в Динамо прошлым летом за 6 млн евро (данные Transfermarkt). Вингер успел провести за киевлян 13 матчей и отличиться 3 голами. Контракт игрока с Динамо рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, в начале февраля к Атлетико Паранаэнсе присоединился еще один экс-представитель УПЛ – легенда Шахтера Марлос.
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