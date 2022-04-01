Динамо, которое сегодня сообщило о получении разрешения на выезд из Украины, будет тренироваться в Бухаресте. Команда уже едет в Румынию, а приезд в конечный пункт назначения запланирован на поздний вечер 1 апреля.

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Там уже находится Мирча Луческу, покинувший Украину в первые дни войны. В ближайшее время киевляне возобновят тренировки под руководством главного тренера. Об этом сообщил румынский журналист Эммануэль Рошу в Twitter.

Напомним, в последнее время бело-синие", за исключением легионеров и Сергея Сидорчука, который в четвертый раз стал отцом, находились на западе Украины. В ближайшие два месяца Динамо планирует сыграть товарищеские матчи с именитыми клубами Европы – Барселоной, ПСЖ, Миланом и другими.

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