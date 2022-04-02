"Я находился в Бразилии 24 февраля с моей женой и детьми. Шок был не передать каким большим – у Юлии семья, близкие и друзья в Украине, как и у меня. Конечно, мы очень беспокоимся за них.

Степаненко: Два раза тебя выгоняют из дома, а ты ничего не можешь с этим поделать

В последний раз мы были в Украине в январе. После окончания сезона в Китае 8 или 9 января мы с женой прилетели в Украину, где встретили мой день рождения 15 января. В Бразилию мы прилетели 20 января. С тех пор я был в Бразилии, новость о войне застала нас на моей родине.

В первую очередь позвонил футболистам Днепра, которые мне очень помогли адаптироваться в Украине – Кравченко, Ротаню. С Федецким списались в интернете. Разумеется, поскольку мы хорошо общались семьями, списывалась и Юля с девушками. Для нее это особенно тяжело. Во-первых, она женщина и все воспринимает близко к сердцу. Очень нелегко наблюдать за происходящим, когда у тебя близки в Украине. Мама и отец Юлии все еще на Украине, она сильно переживает за них. Они пока уехать не могут.

Война стала настоящим потрясением. Когда я увидел, как ракеты и бомбы сбрасываются на Украину, это долго не укладывалось в голове. Умирают невинные дети, враг бомбит госпитали, роддомы. Наши друзья вынуждены ночевать в бомбоубежищах, жены с детьми покидают страну. На это все больно смотреть", – сказал Матеус в комментарии FanDay.

Напомним, украинцы уже 37-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

"Ворог бачить, що Україна прогресує, що вона успішна": екс-легіонер Шахтаря вважає Київ домівкою і мітингує у Берліні