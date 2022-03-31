14 марта румынский специалист сделал скандальное заявление , назвав украинцев и россиян братьями, а отстранение российских команд от соревнований неправильным.

Луческу объяснил, почему покинул Украину после нападения России – ранее тренер Динамо уверял, что он не трус

Игорь Цыганик в эфире авторской программы на YouTube рассказал, что общался с Луческу уже после этого инцидента: "Я разговаривал с Мирчей, который вообще до последнего не хотел выезжать из Киева и сказал, что будет здесь оставаться. Общение было сложным. Он сказал, что спортсмены не должны страдать.

Поверьте мне, я нашел слова, чтобы он признал, что не прав, что так делать нельзя и говорить нельзя. Спорт в настоящее время в лагере рашистов, московитов, не знаю, как их называть, является одним из средств пропаганды. Он меня понял. Мне понравилось, что он меня понял. Спорт пока нельзя отделять".