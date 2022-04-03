"Я много общался со многими игроками, игравшими в олимпийской, национальной сборной, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону – это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, Чикаго. Его жена – известная гимнастка, и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия.

Михайличенко: У нас реально нет возможности играть, но у Украины большой шанс попасть на ЧМ-2022

Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами", – поделился Михайличенко в комментарии Футбол News.

Напомним, идет уже 39-й день войны, которую развязали россияне против Украины. Успехов они не получили – оккупанты уже освобождают северное направление, а на других их нападения продолжают сдерживать ВСУ.

"Українці – велика нація": Олексій Михайличенко – про віру в нашу перемогу і єдиний матч, який переглянув у час війни