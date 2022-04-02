Солистка группы Go_A Екатерина Павленко выступит перед матчем Ювентуса и Интера, сообщает официальный сайт соревнований . Вместе с украинкой споет итальянка Гайя, они исполнят песню Джона Леннона "Imagine".

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Глава Серии А Лоренцо Казини поблагодарил клубы за пропаганду мира и поддержку украинцев, воюющих с российскими оккупантами. "Я выбрал песню "Imagine" за универсальный текст, это гимн надежды, которой сегодня учат в школах, чтобы приблизить детей к ценностям мира, братства и терпимости.

Мы надеемся, что этот призыв мира услышит каждый в мире, что это напомнит об основах спорта. Хочу поблагодарить Гайю и Екатерину за принятие приглашения и энтузиазм. Екатерина прибудет прямо из Украины, и, надеюсь, она сможет остаться в Италии на время", – сказал Казини.

В 31-м туре капитаны всех команд наденут повязки с надписью "мир", а во время матчей будут демонстрироваться графики с соответствующим призывом. Поединок Ювентуса и Интера состоится 3 апреля в 21:45.