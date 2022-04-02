"Было тяжело, ведь ты не можешь туда (в Херсон, – прим.) приехать, обнять своих родных. Но впоследствии я понял, что от меня может быть гораздо больше пользы здесь, чем в Украине. Трудно, больно, потому что никто не ожидал, что такое произойдет в 21 веке, но что есть, то есть. Украина все равно победит – это сто процентов.

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Почему аукцион? Я думаю, что любому человеку, который захочет отдать какие-то деньги фонду, будет приятно получить в ответ какую-нибудь футболку.

Я бы очень хотел, чтобы мои родители уехали, но они должны сами решить, что они готовы к этому. Мой отец сказал, что он никуда не поедет. Я говорил маме, но она сказала, что не уедет без мужа и сына.

В первые 20 дней я спал плохо. Засыпал в 3-4 часа. Потом с доктором поговорили, он мне дал таблетки для сна. С ними нормально засыпаю. Но всегда в телефоне, смотрю, спокойно или нет. Поэтому тяжеловато", – цитирует Коваленко Reuters.

Напомним, Виктор родом из Херсона, который с начала марта находится под контролем российских войск.

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