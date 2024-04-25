"Львы" уже ведут переговоры с потенциальными новичками, чтобы оформить трансферы после завершения сезона.

Карпаты уже определились с потенциальными новичками, которыми могут усилиться в летнее межсезонье, сообщает Sport.ua.

Маркевич заинтриговал будущими трансферами и признался, за кем в Карпатах окончательное решение о подписании новичков

Среди потенциальных новичков есть три легионера. Отмечается, что клуб уже ведет переговоры, чтобы уладить все формальности с их трансферами в ближайшее время. После открытия трансферного окна "львы" могут подписать еще 1-2 новичков.

К слову, Карпаты возглавляют турнирную таблицу Первой лиги с 57 очками, опережая второй Ингулец на 5 пунктов.

Карпаты неожиданно уступили Ингульцу в битве претендентов на УПЛ, Прикарпатье разбило Полтаву