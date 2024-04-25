Карпаты запланировали сразу шесть трансферов будущим летом, – СМИ
"Львы" уже ведут переговоры с потенциальными новичками, чтобы оформить трансферы после завершения сезона.
Карпаты уже определились с потенциальными новичками, которыми могут усилиться в летнее межсезонье, сообщает Sport.ua.
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Среди потенциальных новичков есть три легионера. Отмечается, что клуб уже ведет переговоры, чтобы уладить все формальности с их трансферами в ближайшее время. После открытия трансферного окна "львы" могут подписать еще 1-2 новичков.
К слову, Карпаты возглавляют турнирную таблицу Первой лиги с 57 очками, опережая второй Ингулец на 5 пунктов.
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