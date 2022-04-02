Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев рассказал, как его клуб помог украинской армии в борьбе с российскими оккупантами.

"24 февраля Россия при максимальном содействии диктаторскому белорусскому режиму напала на Украину. Захватническая война против нашей страны и нашего народа, против всех демократических ценностей и свобод застала команду Полесье на международном собрании в Турции.

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Мы срочно прервали свои тренировочные и подготовительные планы и включились в ряды волонтерского фронта. Все наши игроки, спортивные функционеры на период военных действий отказались от большого числа заработной платы и перечислили все собранные средства на нужды защиты страны.

Наши силы были собраны и направлены в горячие точки Украины тонны гуманитарных грузов. В трудный период каждый на своем месте должен делать максимум для победы страны. И футбольный клуб Полесья – не исключение", – отметил Калитвинцев в комментарии официальному сайту Полесья.

Добавим, что клуб помогает не только финансами – директор Полесья присоединился к террористической обороне, взяв оружие в руки.

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