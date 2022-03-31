Динамо получило разрешение вывезти за границу даже своих украинских игроков и работников. Журналист Сергей Болотников ожидает разных реакций и далеко не все будут положительными.

"Имею интересную информацию. Завтра (1 апреля) Динамо полным составом покинет Украину. Клуб каким-то образом получил спецразрешение от Министерства спорта. Судя по всему, Динамо объяснит такой поступок желанием сыграть товарняки, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Клубы УПЛ рассматривают два варианта завершения сезона 2021/22 – разные сценарии для Динамо и Шахтера

Но, по неофициальной информации, мотивация Динамо несколько иная. Говорят, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. Как известно, ФИФА разрешила украинским игрокам переходить в другие клубы вне трансферного окна. Но на самом деле сроки ограничены – до 7 апреля. Потому Динамо и спешит. Ведь можно было дождаться, когда динамовские игроки сборной получат такое спецразрешение, но это произойдет плюс-минус через месяц.

Если это действительно произойдет, то станет взрывом Точки-У в нашем футболе. Почему только Динамо получило разрешение? Что будет, если другим клубам тоже разрешат? Чем футболисты лучше других украинцев, которым это запрещено? Что останется от Динамо после распродажи? И зачем Суркисы срочно превращают свои активы в деньги? Это такой конец Динамо? Очень много опасных вопросов. Но ответы узнаем очень скоро", – написал Болотников в Facebook.

Россия напала на Украину: Шахтер продолжает терять игроков, Зинченко обратился к Левандовски (LIVE)