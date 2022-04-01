Полузащитник Металлиста 1925 Дерек Фрейтас Рибейро продолжит карьеру в Шапекоэнсе, сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Звезда Львова продолжит карьеру в чемпионате Болгарии

"Желто-синие" пошли на встречу 24-летнему игроку и из-за войны войны в Украине досрочно приостановили действие контракта. Хавбек будет выступать за команду из бразильской Серии В до 30 июня 2022 года.

Напомним, Дерек присоединился к харьковчанам в октябре 2019 года и всего в 35 матчах забил 12 голов и отдал 3 ассиста. В текущем сезоне не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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