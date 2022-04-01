"Сборная Украины могла бы сыграть на Уэмбли против лондонского клуба", – Петраков
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков надеется организовать товарищеские матчи с именитыми соперниками и собрать деньги для ВСУ,
УАФ пытается договориться с УЕФА о проведении тренировочного сбора на территории Великобритании. Петраков хотел бы сыграть против МЮ, Ман Сити, Арсенала, а вырученные средства передать на нужды ВСУ.
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"Мы могли бы сыграть, например, на Уэмбли против лондонского клуба. Это может быть хорошая показательная игра, благодарность украинской армии, а также подготовительная работа к игре с Шотландией.
Мы должны играть, потому что без подготовительных матчей будет очень сложно противостоять Шотландии", – заявил Петраков в интервью The Guardian.
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