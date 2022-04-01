"Нет нации вообще без предателей. Я вам расскажу старую историю. Очень давно, когда Тимощук играл за Украину, он таскал желто-синие ленты, где только можно было. Это такой хайп был.

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Он имел возможность после завершения карьеры работать в УАФ (имел приглашение) и почти согласился. Однако, когда пришло более денежное предложение из Зенита, он развернулся и пошел туда. У него там бизнес, он развелся с женщиной украинкой. Я не знаю, поддерживает ли он связь с родителями, потому что его отец сейчас в терробороне Луцка. Не верю, что можно отказаться вообще от всего – даже от родителей. Но я этому не удивлюсь.

Деньги, зависимость и страх. Как оказалось, бывший капитан сборной Украины – трус и просто откровенный предатель. Почему он таким оказался? Я не знаю! Ты ведь не залезешь в голову человека. Просто такие вот моменты, они четко делят на свой и чужой, где наш и не наш. Тимощук – не наш. Он не нашей группы крови. К сожалению, я должен констатировать, что многие люди оказались не нашей группы крови, и Тимощук среди них", – отрезал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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