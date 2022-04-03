Нападающий Динамо, который на правах аренды перебрался в турецкий Эюпспор, рассказал о влиянии на него войны в Украине.

"Конечно, война в определенной степени коснулась меня. В частности, мои друзья, которые находятся в Украине, очень пострадали. Мой ребенок и семья были в Украине, когда все началось.

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Хочу, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, и мы вернулись к нормальной жизни. Мне повезло, что я не был в Украине на момент начала войны. После того, как я забрал с собой семью, это небольшая проблема для меня", – цитирует Родригеса Hurriyet.

Напомним, Жерсон и его возлюбленная – украинская теннисистка Ольга Янчук – воспитывают сына. Первую часть сезона 2021/22 игрок сборной Люксембурга провел в аренде в Труа, но из-за регулярных нарушений дисциплины французский клуб досрочно попрощался с нападающим.

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