Лестер добыл прямую путевку в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

За прямую путевку из Чемпионшипа в АПЛ боролись три команды – Лестер, Ипсвич и Лидс. Последние проиграли Квинз Парк Рейнджерс (0:4) в 45 туре.

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Таким образом, Лестер, который имеет 94 очка и находится на первой строчке в турнирной таблице Чемпиншипа, гарантировал себе выход в АПЛ. "Лисам" даже не пришлось выходить на поле, чтобы обеспечить себе выход в АПЛ, поскольку Лидс, который проиграл за тур до конца чемпионата, уже никак не вытеснит их из топ-2.

Лидс остался на второй строчке с 90 баллами, а Ипсвич – третий с 89 пунктами, но имеют еще две игры в запасе. Именно "трактористы" и "павлины" будут бороться за вторую путевку.

Лестер вылетел из английской Премьер-лиги по итогам кампании 2022/23, заняв 18 место. Напомним, что "лисы" сенсационно выиграли титул чемпиона Англии в сезоне 2015/16.

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