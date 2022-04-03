Накануне вице-президент Металлиста Евгений Красников заявил, что 32-летний экс-защитник Зенита был бы рад вернуться в национальную команду, последний матч за которую провел в 2018 году. Всего в сине-желтой футболке Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.

Красников сватает Ракицкого в сборную Украины: "У нас нет центрального защитника с такими характеристиками"

"Ракицкий в сборной Украины? Никаких сентиментов к нему нет, и я против него вообще. Но давай отвлечемся от всего. А нужен ли футболист Ракицкий?

В матче Шахтера против Баварии был приговор ему как футболисту (очевидно, речь идет о поединке 2015 года и 7:0 в пользу мюнхенцев – прим. "Футбол 24"). Он не просто регрессирует, а переводит свою ответственность на других. Из защитных функций у него что осталось? Фактура и все, ничего больше.

Он в лучшие свои годы был хорошим футболистом, чтобы играть левого центрального в схеме с тремя центрбеками, но так не случилось. А сейчас что? Да, пас остался. Этот пас, благодаря которому Барселона даже смотрела на него, это правда. Но сегодня только с пасом и нулем защитных функций (реальным нулем) – зачем?" – подытожил Роберто Моралес в эфире ТаТоТаке.

Напомним, недавно Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.

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