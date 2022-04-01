Победитель перенесенного европейского отбора попал в группу B, где сыграет против Англии, США и Ирана. Украину следует рассматривать на этом "вакантном" месте.

Шотландия – Украина: Петраков получил четкий план подготовки к полуфиналу отбора ЧМ-2022

1 тур, 21 ноября

Англия – Иран

США – победитель евроотбора

2 тур, 25 ноября

Англия – США

Победитель евроотбора – Иран

3 тур, 29 ноября

Победитель евроотбора – Англия

Иран – США

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Потенциальный соперник в финале уже известен – это Уэльс, одолевший Австрию (2:1).

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и старые знакомые для команды Петракова