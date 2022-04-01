Украина на ЧМ: известен календарь команды Петракова в случае выхода в финальную стадию
Определилось потенциальное расписание матчей сборной Украины на стадии группового этапа ЧМ-2022.
Победитель перенесенного европейского отбора попал в группу B, где сыграет против Англии, США и Ирана. Украину следует рассматривать на этом "вакантном" месте.
Шотландия – Украина: Петраков получил четкий план подготовки к полуфиналу отбора ЧМ-2022
1 тур, 21 ноября
Англия – Иран
США – победитель евроотбора
2 тур, 25 ноября
Англия – США
Победитель евроотбора – Иран
3 тур, 29 ноября
Победитель евроотбора – Англия
Иран – США
Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Потенциальный соперник в финале уже известен – это Уэльс, одолевший Австрию (2:1).
Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и старые знакомые для команды Петракова