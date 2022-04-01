Как известно, форвард Ганзы Даниил Сикан решил помочь ВСУ и выставил свою медаль победителя чемпионата мира U-20 на аукцион для World Sports For Ukraine.

Сикан выставил на аукцион медаль чемпиона мира

Фанаты немецкого клуба оценили жест украинца и решили сделать все, чтобы оставить медаль у Сикана. По информации официального сайта Ганзы, болельщики объединились и обратились к руководству клуба, чтобы иметь возможность вместе перебить окончательное предложение за вышеупомянутый лот. Ганза уже создала специальный счет, на который может перечислить средства любой поклонник клуба.

Если удастся собрать сумму, за которую можно будет приобрести медаль на аукционе, награду планируют вернуть Сикану или отдать в музей Ганзы. Если же средств для этого не хватит – деньги пойдут на помощь украинским беженцам в Ростоке.

Напомним, стартовая цена лота – 7500 долларов. Торги уже начались – сейчас за медаль предлагают 8100 условных единиц. Аукцион продлится до 6 апреля. Приобрести медаль можно по ссылке.

К слову, ранее свою награду победителя Кубка УЕФА пустил с молотка наставник Вереса Юрий Вирт – 220 тысяч гривен отправили на нужды ВСУ.

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