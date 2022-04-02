"В Украине война уже длится восемь лет, с 2014 года. Я тогда работал тренером Днепра и мы с футболистами постоянно ездили на передовую и помогали нашим воинам, потому что вообще ничего не было.

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Благодаря нашим военнім нам удалось тогда остановить войну и освободить большую часть территорий. Зона ОРДЛО все равно осталась. Это никак не давало нам покоя и рано или поздно должно было взорваться. Так и получилось. Не хотят нам наши "братья" дать покоя. Они сами не живут и другим не дают. Меня это удивляет. Имея такую большую территорию и недра они не живут, а выживаю.

Мы должны наращивать наш военный потенциал, не давать им нигде спуска. Рано или поздно они уйдут отсюда. Я уже прожил жизнь и такого единства нашей нации, как сейчас, не видел никогда. Об этом мечтали мои родители. Я счастлив, что я дожил до того времени, когда в Украине есть нация. Рано или поздно мы все равно победим. Всех нас они не уничтожат", – сказал Маркевич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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