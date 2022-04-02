"3 года назад я пришел в Динамо, все для меня было очень новое и другое. Это стоило мне очень много, постепенно я адаптировался к команде и одноклубникам. Были и плохие моменты, и очень хорошие, поражения и многие победы. Сегодня, после стольких прожитых моментов, включая Лигу чемпионов и выигранные титулы, я должен проститься.

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Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом с момента моего приезда в Украину. Игорю и Григорию Суркисам, которые во всем всегда помогали мне. Леонид Буряк, который был мне как отец. Всем моим коллегам, сопровождавшим меня в течение всех этих лет. Людям, которые работают в клубе и всегда отзывались. Но прежде всего я хочу поблагодарить болельщиков и украинский народ, которые меня поддерживают.

Я бы хотел, чтобы прощание было другим. Я не хочу переставать благодарить вас всем своим сердцем за вашу любовь. В это очень тяжелое время я хочу пожелать Украине много сил и солидарности. Спасибо, Динамо. Для меня всегда будет гордостью быть частью твоей великой истории", – поделился Де Пена в своем Instagram.

Напомним, в Динамо Де Пена перешел в апреле 2019 году. За это время уругваец провел за киевлян 102 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 19 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

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